 “التعاون الإسلامي” تدين قرار الصهاينة ببناء 730 وحدة استيطانية شمال القدس

دانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن المصادقة على بناء 730 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الاستعمارية المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة،

وقد اعتبر المنظمة هذا القرار استمراراً في انتهاكات اسرائيل، قوة الاحتلال، الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسئولياته وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف سياسة الاستيطان الاستعمارية وكذلك الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون المتطرفون في كل أنحاء ارض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس الشريف.