مجلس التعليم العالي يقر مناقشة الرسائل الجامعية إلكترونيا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس التعليم العالي أصدر قرارا بالموافقة للجامعات على إجراء مناقشة الرسائل الجامعية ومشاريع التخرج إلكترونيا.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، امس السبت، لوكالة (بترا)، أن هذا القرار، جاء بناء على طلب من بعض الجامعات الأردنية، إضافةً إلى كونه يحقق مصلحة الطلبة.

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