كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم الاحد وغدا

تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، أقل من معدلاتها العامة بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع وجود فرصة في ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء شديدة البرودة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، و الرياح غربية معتدلة السرعة، مع خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية والبادية.

وفي خليج العقبة، تكون الاجواء لطيفة الحرارة نهاراً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج، فيما تكون الاجواء باردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق يوم الاثنين، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات الليل تتكاثر كميات الغيوم تدريجياً لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة على المملكة يوم الثلاثاء، مرة أخرى، ما يؤدي إلى انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها العامة بحوالي (10) درجات مئوية، وتصبح الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر والبرد في الأجزاء الغربية من المملكة، تمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية، فيما تكون الهطولات على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية تتراكم بشكل محدود فوق قمم الجبال العالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الأربعاء، مع بقاء الاجواء باردة جداً وغائمة جزئياً، وفرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية خاصة الجنوبية منها، ومع ساعات الظهيرة تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 8 – 3 درجات مئوية، وفي غرب عمان 6 – 1، وفي المرتفعات الشمالية 1الى 5 درجات تحت الصفر، وفي مرتفعات الشراة من درجتين الى 7 درجات تحت الصفر ، وفي مناطق البادية 13 – 3، وفي مناطق السهول 9 – 3، وفي الاغوار الشمالية 19 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 12، وفي البحر الميت 20 – 9، وفي خليج العقبة 20 – 10 درجات مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة