تضارب الانباء حول هجوم صاروخي من خارج حدود العراق على أربيل.. فهل إستهدف القنصلية الأمريكية أم قاعدة للموساد ؟
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جرينتش+2 12:33
“سبكتاتور الامريكية” تدعو بلادها لتقبّل نهاية عصر الهيمنة أحادية القطب، وانتهاج سياسة حصيفة تخدم المصلحة الوطنية
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