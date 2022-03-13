وفقا لقناة الميادين.. حرس الثورة الايراني يجندل اربعة ضباط صهاينة جراء قصفه المقر الأمني المركزي للموساد في أربيل
أهم العناوين
جرينتش+2 08:41
الزّوابع والتّوابع في ما نشهده من مَنازِع.. منابر إعلام تضليلية تكشف زيف “الديمقراطية”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني