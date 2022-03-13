الخصاونة يعلن اليوم تثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الييوم الاحد، أنه سيتمّ تثبيت أسعار المشتقَّات النفطيَّة للشهر الثَّالث على التَّوالي، بالتَّزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الخصاونة، خلال زيارته لمحافظة مأدبا اليوم، إن كلفة تثبيت أسعار المشتقات النفطية على الخزينة، خلال الشَّهرين الحالي والمقبل، تبلغ قرابة 80 مليون دينار.

والتقي الخصاونة الوجهاء والفعاليَّات الرسميَّة والشعبيَّة في المحافظة، في إطار تلمُّس احتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتَّنموي.

وقال الخصاونة إن تمكين القطاع الخاص، ورفع تنافسيَّته، وإقامة شراكة حقيقيَّة معه هدف استراتيجي للدولة الأردنيَّة.

ولفت الخصاونة إلى أن مخزون القمح يكفي حاجتنا لقرابة 15 شهراً.

وأكد الخصاونة أن الحكومة لن تسمح بالعبث بقوت المواطن، أو المغالاة في أسعار السِّلع.