طقس بارد وأمطار متفرقة اليوم السبت وارتفاع طفيف بالحرارة غدا

تبقى المملكة اليوم السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا وباردة جداً في أغلب المناطق، مع فرصة لسقوط زخات خفيفة مطرية بين الحين والاخر خاصة في شمال ووسط المملكة حتى ساعات العصر، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية .

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا ليلاً، مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتخف سرعة الرياح الغربية، مع احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية والبادية.

وفي خليج العقبة، تكون الأجواء لطيفة الحرارة مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج، وتكون الأجواء باردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الأحد، مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية، وتستمر الأجواء باردة وغائمة جزئيا في اغلب المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ يوم الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية، وتبقى الأجواء باردة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة على المملكة مرة اخرى يوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات ، وتصبح الاجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول زخات من المطر في الاجزاء الغربية، تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 – 3 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 – 1، وفي المرتفعات الشمالية 4 – 0، وفي مرتفعات الشراة 5 – 0، وفي مناطق البادية 13 – 3، وفي مناطق السهول 9 – 3، وفي الاغوار الشمالية 17 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 10، وفي البحر الميت 19 – 9، وفي خليج العقبة 20 – 10 درجات مئوية.

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