زيلينسكي يوظف أوكرانيته لصالح يهوديته، عبر توسيطه تينيت لعقد محادثات بين بلاده وروسيا في القدس "عاصمة اسرائيل"
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حرب تحرير أوكرانيا من النازية الجديدة
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