تخريب متعمد يطال 3 قبور لرموز الأسرة الكويتية الحاكمة/ فيديو

تجري السلطات الكويتية عمليات تحريات وتحقيقات واسعة، في عملية تخريب يشتبه بأنها متعمدة، طالت 3 قبور تعود “لرموز كبرى من الأسرة الحاكمة”، في مقبرة الشيوخ، بمنطقة الصليبخات (شمال شرقي العاصمة).

وقد أظهر مقطع مصور متداول، القبور التي تعرضت للتخريب، لكن يتعذر قراءة الأسماء المكتوبة على شواهدها.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن “رجال الأدلة الجنائية وأمن الدولة يجرون تحريات موسعة بعد بلاغ عن تخريب يشتبه بأنه متعمد طال شواهد 3 قبور في مقبرة الشيوخ بالصليبخات”.

وأضاف المصدر أن “القبور الثلاثة المتلفة شواهدها لرموز كبرى من الأسرة الحاكمة”، دون أن يحددهم.

وأفادت بعض الحسابات في الكويت بأن القبور تعود للأمراء الراحلين الشيخ “صباح الأحمد” والشيخ “جابر الأحمد” والشيخ “سعد العبدالله“.

ومقبرة الصليبخات هي أكبر مقبرة في الكويت، وقد أنشئت في ستينات القرن الماضي.

الكويت.. تحريات موسعة بعد بلاغ عن تخريب يشتبه بأنه متعمد لشواهد قبور 3 أمراء في مقبرة الشيوخ بالصليبخات. pic.twitter.com/AwLvZTrMV3 — الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) March 12, 2022