في إطار التخطيط الصهيوني لوراثة النفوذ الامريكي في دول الخليج.. بينيت يقترح إقامة "ناتو" يضم اسرائيل وهذه الدول
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بعد اعتقالٍ 10 سنوات.. إطلاق سراح المدون السعودي رائف بدوي
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