في إطار التخطيط الصهيوني لوراثة النفوذ الامريكي في دول الخليج.. بينيت يقترح إقامة "ناتو" يضم اسرائيل وهذه الدول
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جرينتش+2 11:45
الكونغرس الأميركي يقر تخصيص مبلغ 1,650 مليار دولار دعماً للأردن للعام الحالي، منها 425 مليون مساعدات عسكرية
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