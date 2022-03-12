الكونغرس الأميركي يقر تخصيص مبلغ 1,650 مليار دولار دعماً للأردن للعام الحالي، منها 425 مليون مساعدات عسكرية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن الكونغرس الاميركي، اقر حزمة مساعدات جديدة للأردن للعام الحالي 2022، تقدر بنحو 1.650 مليار دولار.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم السبت، عبر الوزير عن شكره للحكومة الاميركية والكونغرس على إقرار المساعدات الجديدة للمملكة، والتي تأتي لدعم برامجها التنموية والإصلاحية خلال العام الحالي، وذلك في ظل التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، مثل الظروف التي فرضتها أزمة كورونا واللجوء السوري.

وأكد الشريدة ان إقرار هذه المساعدات جاء ترجمة لجهود ومساعي جلالة الملك عبد الله الثاني مع الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي خلال الفترة الماضية، في إطار تأمين وإقرار حزمة المساعدات للمملكة، لافتا الى العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في مختلف الصعد والمجالات والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات.

كما اكد عُمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية، مُثمناً الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لرفد العملية التنموية وتوفير الدعم خلال السنوات الماضية لمواجهة الأعباء التي تتحملها المملكة بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري وتداعيات جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، فقد وافق الكونغرس الأميركي، على تخصيص 1,650 مليار دولار كمنحة للأردن، ضمن موازنة الولايات المتحدة للعام 2022.

ووفق بنود الموازنة، التي صدرت الموافقة عليها، امس الاول الخميس، فإن من هذه المبالغ سيتم تخصيص ما لا يقل عن 845,1 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة الأردنية، إضافة إلى 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.

وعن توزيع هذه المساعدات، أظهر تقرير سابق لمركز أبحاث الكونغرس الأميركي، أن نحو 1,2 مليار دولار وجهت كمساعدات اقتصادية، والمبلغ المتبقي كمساعدات عسكرية.

وكان المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية، قد توقع في حديث سابق لقناة “المملكة”، أن يتم تخصيص 910.8 ملايين دولار لتغطي القطاعات الاقتصادية كافة لموازنة عام 2022.

“من المجموع الكلي، سيتم تخصيص 475 مليون دولار كتحويل نقدي مباشر للميزانية، و147 مليون دولار لقطاع المياه، ونحو 91,457 مليون دولار للتنمية الاقتصادية وقطاع الطاقة، و77 مليون دولار لدعم قطاع الديمقراطية والحكم الرشيد، و80 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 40,343 مليون دولار لقطاع الصحة”، بحسب المكتب الإعلامي.

وقد كتبت السفيرة الأردنية في الولايات المتحدة دينا قعوار، عبر تويتر: “‏نثمن الدعم الذي أقره الكونغرس الأميركي للمملكة ضمن موازنة العام 2022، والذي سيسهم في تخفيف الأعباء والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم”.

وأضافت: “علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين”.

وفي شباط/ فبراير 2018، وُقّعت مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والأردن بقيمة 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

ويعقد الأردن والولايات المتحدة، حاليا، مفاوضات بشأن اتفاقية برنامج المساعدات الجديدة للأعوام (2023-2028).