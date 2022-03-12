زيلينسكي يوظف أوكرانيته لصالح يهوديته، عبر توسيطه تينيت لعقد محادثات بين بلاده وروسيا في القدس "عاصمة اسرائيل"
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جرينتش+2 07:39
اردوغان يمنح إسرائيل نقشًاً اثرياً عُثر عليه في القدس عام 1880 يدعم مزاعمها التاريخية بخصوص ملكيتها للمدينة المقدسة
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