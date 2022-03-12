ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 72 % من المعدل السنوي العام

قالت وزارة المياه والري إن المنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم المطري على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم السبت، إلى حوالي 5890 مليون متر مكعب، مشكلا ما نسبته 72 بالمئة من المعدل السنوي طويل الامد.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن المنخفض الجوي الأخير رفد من مياه الامطار وجريان الاودية، السدود بنحو مليون و250 الف م3 ، لترفع التخزين الكلي للسدود الى 85 مليون م3 بنسبة 30 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة حاليا 280 مليون م3 ، وتركزت الكميات الداخلة في السدود الشمالية، حيث كانت اعلاها في سد الملك طلال بـ800 الف م3، فيما لم يدخل سدود المملكة الجنوبية أية كميات.

وبينت الوزارة أن اعلى كمية امطار هطلت على عجلون بلغت 17.4 ملم خلال الساعات الـ24 الماضية ، فيما سجلت محافظة عجلون معدلا عاما بلغ 10.5 ملم ، وعمان 4.4 ملم ، البلقاء 6.7 ملم ، مأدبا 2.5ملم ، الزرقاء 2.3 ملم ، جرش 7.2 ملم ، المفرق 1.2 ملم ، اربد 5.8 ملم ، الكرك 0.1 ملم، الطفيلة 0.1 ملم، فيما لم تسجل معان والعقبة اية هطولات.

وحول معدلات الهطول، بينت الوزارة أن محطات الرصد التابعة لها سجلت نسبة امطار هاطلة من بداية الموسم إلى المعدل طويل الامد في إربد بلغ 95.9 بالمئة، عجلون 82.8 بالمئة، جرش 48.3 بالمئة، المفرق 50 بالمئة، الزرقاء 75.8 بالمئة، عمان 88.7 بالمئة، السلط 94.5 بالمئة، مأدبا 61 بالمئة، الكرك 53.3 بالمئة، الطفيلة 38.3 بالمئة، الشوبك 37 بالمئة، معان 61 بالمئة، العقبة 183 بالمئة.

واوضحت الوزارة / سلطة وادي الاردن أن مجموع كميات مياه الأمطار التي دخلت على السدود من بداية الموسم المطري حوالي 44 مليون متر مكعب، مبينا أن اعلى كميات مياه دخلت من المنخفض الاخير على سد الملك طلال وبلغت 800 الف متر مكعب لترفع نسبة التخزين فيه الى 65.7 بالمئة .

وبينت أن هذه الكميات متقاربة مع العام الماضي بالنسبة للسدود المستخدمة للري باستثناء السدود التي تستخدم للشرب والري حيث كانت نسبة التخزين فيها متدنية، وهي سد الوحدة الذي بلغت نسبة التخزين فيه بلغت 14.7بالمئة وسد الموجب بنسبة 3.3بالمئة من المخزون الكلي، فيما بلغت نسبة التخزين في سد الوالة الذي يستخدم للتغذية الجوفية 13.7بالمئة، اما السدود الجنوبية التي تستخدم للري وللاستخدامات الصناعية فان نسبة التخزين فيها قليلة جدا، وهي سد التنور، حيث بلغت نسبة التخزين فيه اقل من واحد بالمئة، وفي سدي الكرك واللجون بلغت نسبة التخزين نحو 12بالمئة من مخزونها الكلي.