في إطار التخطيط الصهيوني لوراثة النفوذ الامريكي في دول الخليج.. بينيت يقترح إقامة "ناتو" يضم اسرائيل وهذه الدول
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جرينتش+2 02:35
ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 72 % من المعدل السنوي العام
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