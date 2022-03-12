في إطار التخطيط الصهيوني لوراثة النفوذ الامريكي في دول الخليج.. بينيت يقترح إقامة "ناتو" يضم اسرائيل وهذه الدول
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جرينتش+2 02:35
احباط عمليتي تهريب 228 كغم مخدرات بمركز جمرك جابر
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