احباط عمليتي تهريب 228 كغم مخدرات بمركز جمرك جابر

تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من إحباط تهريب ضبطيتين نوعيتين من الحبوب المخدرة تم العثور عليها اثناء التفتيش الدقيق لشاحنتين قادمتين من دولة عربية مجاورة.

وفي التفاصيل، تم الاشتباه بالشاحنة الاولى والمحملة برولات (مواسير بلاستيكية) حيث تم اخضاعها الى جهاز الفحص بالأشعة، وتم خلالها ضبط (148) كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة ويقدر عددها (888000) ألف حبة.

كما تم تفتيش الشاحنة الأخرى وتم العثور على ما يقارب (80) كغم وبواقع (480) ألف حبة مخدرة، تم ضبطها داخل مخابئ سرية داخل جسم الشاحنة.

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالكمية المضبوطة، وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات فرع جابر، والتحفظ على الشاحنات والسائقين لحين استكمال إجراءات التحقيق.