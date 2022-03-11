مفوض الاتحاد الأوروبي يعترف ان الغرب ارتكب عدة أخطاء في العلاقة مع روسيا أهمها وعده لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو
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جرينتش+2 09:20
44 عاما على استشهاد دلال المغربي.. اقتحمت مع فرقتها تل ابيب واستولت على باص عسكري لمهاجمة مقر الكنيست
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