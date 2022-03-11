..ورحل الفارس العروبي القومي الدكتور أحمد الخطيب

بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والكفاح والدعوة لرفع وحمل راية القومية العربية، ودّعت الكويت والأوساط السياسية والفكرية والقوى الوطنية والتقدمية والعروبية في العالم العربي الدكتور أحمد الخطيب، أول طبيب في الكويت، وأحد أشهر رجالات السياسة، والنائب السابق في مجلس الامة، واحد كتبة الدستور الكويتي، وفارس من فرسان الرعيل الأوّل للقوميين العرب، الذي لعب أدوارًا قيادية على المستويين الوطني القومي. فهو من وضع اللبنة الأولى في الحركة القومية التي آمنت بالأفكار العروبية والقومية الوحدوية، وأسس حركة القوميين العرب سنة 1952 مع جورج حبش ووديع حداد وهاني الهندي، كذلك فهو من مؤسسي النادي الثقافي القومي ليكون امتداده في الستينات نادي الاستقلال.

وأصدر الخطيب مجلة شهرية بعنوان “الإيمان”، ومجلة أسبوعية أسماها “صدى الإيمان”، وهي أول مجلة أسبوعية تصدر في الكويت.

وكان الخطيب أول طبيب كويتي عمل على الارتقاء بالقطاع الصحي، وامتاز بالجرأة والشجاعة السياسية، ولم يكن يعرف مصطلح “الخطوط الحمراء”، فهي برأيه خطوط وهمية يقوم بصنعها الواقع السياسي الذي تعيشه جميع الدول.

أحمد الخطيب شخصية استثنائية من جيل قومي استثنائي لن يتكرر، وكان السياسي والبرلماني الذي حمل الكويت إلى مصاف الدول الديمقراطية، ولم يرض لغياب البرلمان عن المشهد السياسي، فخرج في مسيرات وشارك في تجمعات دفاعًا عن الحياة الديمقراطية.

وكان الخطيب مسكونًا بالقومية العربية طوال حياته، مدافعًا مقدامًا صلبًا عنها في ميادين الحياة المختلفة، ورحل في زمن التطبيع والهزائم العربية المتلاحقة، وفي وقت تراجع الفكر والخطاب القومي، وغياب قوى التغيير الحقيقية، وسقوط ركائز الأمن القومي العربي.

فلأحمد الخطيب الخلود والذكرى العطرة، وسيبقى خالدًا مخلدًا في صفحات التاريخ الكويتي والسجل الكفاحي لأبطال وشهداء وفرسان الأمة العربية الشجعان جميعًا.

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