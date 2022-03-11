مفوض الاتحاد الأوروبي يعترف ان الغرب ارتكب عدة أخطاء في العلاقة مع روسيا أهمها وعده لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو
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جرينتش+2 03:37
نظرة الغرب إلى العلاقات الصينية الروسية في زمن الحرب الأوكرانية
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