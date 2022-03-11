طائرة ثالثة تتجه لإخلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا عبر بولندا

أقلعت، صباح اليوم الجمعة، الطائرة الثالثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، متجهةً إلى العاصمة البولندية/ وارسو، وذلك لإخلاء نحو 75مواطناً أردنياً وعائلاتهم، ممن عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا، ومعظمهم من مدينة سومي.

وقد اسّتمرت خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتنسيق، طوال يوم أمس والليلة الماضية، مع مختلف الجهات الأردنية المعنية، وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة/ قيادة سلاح الجو الملكي، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والسفارة الأردنية في ألمانيا (المعتمدة لدى بولندا) وموظفي الوزارة المتواجدين في وارسو وعلى عدد من المعابر الحدودية الفاصلة بين أوكرانيا وبولندا، وذلك لغايات تنظيم وتسهيل مغادرة المواطنين الأردنيين وعائلاتهم من وارسو إلى المملكة، ومن المتوقع وصولهم بعد ظهر اليوم الجمعة.

ورافق الطائرة سفيرٌ من الوزارة، للتنسيق وتسهيل عملية الإخلاء والنقل بالتنسيق مع السفارة في برلين.

يُذكر أنه وبتوجيهات ملكية سامية كان قد تمّ تسيير طائرتين عسكريتين من سلاح الجو الملكي الأردني إلى بخارست وبودابست، الأسبوع الماضي، لإخلاء (140) شخصاً من الأردنيين وعائلاتهم القادمين من أوكرانيا.

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