مفوض الاتحاد الأوروبي يعترف ان الغرب ارتكب عدة أخطاء في العلاقة مع روسيا أهمها وعده لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو
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جرينتش+2 03:37
شباب المقاومة في الضفة يشتبكون فجر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال لدى مهاجمتها مدبنتي جنين وطولكرم
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