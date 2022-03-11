مفوض الاتحاد الأوروبي يعترف ان الغرب ارتكب عدة أخطاء في العلاقة مع روسيا أهمها وعده لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو
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جرينتش+2 04:55
“حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل” تعتبر استقبال اردوغان لرئيس كيان العدو طعنة في ظهر الشعبين الفلسطيني والتركي
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