مفوض الاتحاد الأوروبي يعترف ان الغرب ارتكب عدة أخطاء في العلاقة مع روسيا أهمها وعده لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو
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جرينتش+2 03:37
بدء الامتحانات العملية للشامل غدا السبت حتى الخميس
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