مفوض الاتحاد الأوروبي يعترف ان الغرب ارتكب عدة أخطاء في العلاقة مع روسيا أهمها وعده لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:37
“المجد” تتطوع إعلامياً.. بوتين يوافق على طلبات آلاف المتطوعين من الشرق الأوسط للقتال إلى جانب روسيا في دونباس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني