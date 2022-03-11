التلفزيون الأردني يعلن الفائزين بالسحب على جوائز مطعوم كورونا

أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الـ (17) لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، بهدف التشجيع على تلقي المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ثلاثة فائزين هم: محمود صالح محمود أبو غيث من الزرقاء، وسحر محمود سليم أبو سعيد من الزرقاء، ومجد محمد يحيى حسن من البلقاء، حيث تبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، وستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أو الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونيا، ويحدد من خلاله الفائزون عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بجوائز السحب الـ (17) لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة