مفوض الاتحاد الأوروبي يعترف ان الغرب ارتكب عدة أخطاء في العلاقة مع روسيا أهمها وعده لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو
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جرينتش+2 03:36
الامريكان يُنصّبون الحكام العرب ويعزلونهم.. حمد بن جاسم يكشف كيف تنحى حسني مبارك بامر من اوباما
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