مفوض الاتحاد الأوروبي يعترف ان الغرب ارتكب عدة أخطاء في العلاقة مع روسيا أهمها وعده لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو
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إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان ضمن تدابير صحية
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