إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان ضمن تدابير صحية

عمم وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، على كافة مديريات التنمية في الميدان، بالسماح للجمعيات الخيرية بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك ضمن تدابير صحية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، فأنه ونظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك تم السماح للجمعيات الخيرية بإقامة موائد الرحمن لغايات تقديم وجبات الإفطار للصائمين، ضمن تدابير صحية لضمان سلامة العاملين ومرتادي هذه الموائد خلال الشهر الفضيل.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى ضرورة قيام الجمعيات بإشعار مديرية التنمية الاجتماعية بإقامة هذه الموائد والتنسيق بهذا الخصوص مع الحاكم الإداري.

واشتملت التدابير الصحية على العديد من المعايير تتعلق بالموقع والعاملين، إضافة إلى معايير تتعلق بالوجبات الغذائية وتوزيعها.

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