أجواء باردة جداً ورياح عاصفة وأمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالثلج والبرد احيانا في شمال ووسط المملكة طوال اليوم الجمعة

يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً على المملكة اليوم الجمعة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، والأمطار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، ومصحوبة بالرعد وزخات من البرد.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية هطول زخات خفيفة من الثلج والتي من المحتمل أن تتراكم فوق الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر فوق سطح البحر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 80كم/ ساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف شدة الهطول، فيما تضعف شدة الرياح ليلاً، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة، مع سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية العالية، مثلما تحذر من خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

وفي خليج العقبة، تكون الأجواء غائمة جزئياً نهاراً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما تكون الأجواء باردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتبقى الأجواء يوم السبت باردة جداً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر أثناء النهار في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ أرتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 7 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 6 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 4 – 1، وفي مرتفعات الشراة 4 – 1، وفي مناطق البادية 11 – 4، وفي مناطق السهول 8 – 4، وفي الأغوار الشمالية 15 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 18 – 11، وفي البحر الميت 17 – 10، وفي خليج العقبة 17 – 11 درجة مئوية.

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