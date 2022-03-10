22 آذار عطلة رسمية بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً بتعطيل الدوام الرسمي في الثاني والعشرين من آذار الحالي، بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلديَّة، ومجلس أمانة عمَّان.

ونصَّ البلاغ على أن “تعطِّل الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المُشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة للحكومة بالكامل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من آذار بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة ومجلس أمانة عمَّان”.

ويأتي القرار لتمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي.

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