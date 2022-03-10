هيرتسوغ يطالب اردوغان بكبح حركة حماس، والاخير يطلب ضخ الغاز الإسرائيلي بدل الروسي الى اوروبا عبر تركيا

أفادت هيئة البث الرسمية “كان” أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ طلب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال اجتماعهما في قصره في أنقره امس الاربعاء، العمل ضد نشطاء حركة حماس على الأراضي التركية،

وقالت القناة إن إسرائيل طرحت هذه القضية عدة مرات في الماضي. وقال مسؤولون مطلعون على الموضوع إن هذا لم يكن شرطا لإجراء الزيارة. لكن من الناحية العملية، إسرائيل وتركيا تتفقان اليوم على تسخين العلاقات بين البلدين.

وبحسب القناة، فان هناك بالمقابل طلبات للأتراك من إسرائيل، حيت طرح الرئيس التركي طلبا منع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ،يتعلق بدفع مشروع أنبوب غاز البحر المتوسط الذي يهدف نقل الغاز إلى أوروبا عن طريق تركيا. حيث أفيد أنه خلال الأيام الماضية اجتمع مسؤولون أتراك مع مسؤولين أمريكيين بهدف تنيل مساعدتهم لانجاز هذه الخطوة.. أي أنّ “الأميركيين أيضاً سيدفعون باتجاه أنبوب الغاز من الآبار الإسرائيلية عبر تركيا إلى أوروبا”.

وبحسب المسؤولين الأتراك، فان الحديث يدور هنا عن الطريقة المثلي لتقليل ارتباط أوروبا بالغاز الروسي، وقد إفيد أيضا أن وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو سيزور إسرائيل الشهر المقبل، أيضا وزير الطاقة التركي فاتح دومينيز سيزور إسرائيل أيضا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اجتماعه مع هرتسوغ إن “الزيارة التاريخية تفتح صفحة جديدة بالعلاقات بين البلدين، وأن الحديث يدور عن نقطة تحول بعد سنوات من العلاقات المتوترة”.

اما الرئيس هرتسوغ فقد قال إنها “لحظة هامة جدا بالعلاقات بين البلدين بعد فترة جفاف وإن إسرائيل وتركيا يمكنهما ويجب عليهما التعاون بمجالات عديدة”

واضاف: “لا يمكننا التوافق على كل شيء، لكننا نطمح لحل الخلافات باحترام متبادل وانفتاح”.

وقال مراسل الشؤون السياسية في “القناة كان”، عميخاي شتاين، إنّ “الأتراك لديهم طلبات من إسرائيل”، مشيراً إلى أن “الرئيس رجب طيب إردوغان خلال حديثه مع الرئيس هرتسوغ طلب الدفع قدماً بمشروع أنبوب غاز من آبار الغاز في البحر المتوسط عبر تركيا لإيصال الغاز إلى أوروبا”.

ولفت شتاين إلى أنّ “الأتراك طرحوا هذه الفكرة عدة مرات سابقاً، لكن هذه المرة يقولون للإسرائيليين والأميركيين: أنتم تريدون وقف الارتباط الأوروبي بالغاز الروسي وهذه هي الطريقة المثلى للقيام بذلك، أي أخرجوا الغاز الروسي وأحضروا مكانه غاز إسرائيلي عبر تركيا”.

وظهر امس الاربعاء، وصل رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ العام 2008.

وقُبيل مغادرته، قال هرتسوغ: “العلاقات الإسرائيلية التركية مهمة لكلا الطرفين وللمنطقة بأسرها”، مضيفاً: “العلاقة بين إسرائيل وتركيا شهدت تقلبات غير بسيطة في السنوات الأخيرة، وقد لا يتم التوافق على كل القضايا بينهما، لكن ينبغي العمل على استئناف العلاقات بشكل مدروس وحذر مع احترام متبادل بين الدول”.