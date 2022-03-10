الجيش الروسي يغذّ الخطى نحو الانتصار، ويحقق تقدماً سريعاً نحو العاصمة كييف التى باتت على بُعد بضعة كيلومترات فقط
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مؤشرات على مسار الحرب في أوكرانيا.. عالم جديد قيد التشكيل
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