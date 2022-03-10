النادي الفيصلي يعلن رفع الحجز عن أمواله

أعلن النادي الفيصلي، اليوم الخميس، رفع قضية الحجز على أموال النادي، والتي جاءت بسبب شكوى سابقة ضده.

وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المؤقتة لإدارة النادي، نضال العساف، بأنه تم إنهاء قضية الحجز المقامة على النادي مؤخراً وذلك بتسديد جميع المبالغ المترتبة عليه، موجها الشكر لكل من ساهم بإغلاق ملف القضية.

وناشد جميع أبناء ومحبي النادي للالتفاف حول النادي والفريق لتجاوز الضائقة المالية التي يعاني منها، سواء من خلال تسديد اشتراكاتهم أو من خلال تقديم الدعم لصندوق النادي لتمكينه من إنهاء القضايا المالية العالقة، ولتمكين الفريق الأول من استكمال مسيرته في بطولات الموسم الحالي وتحقيق الإنجازات التي يتطلع لها محبو وجمهور النادي .

وكانت المحكمة اصدرت قرارا تم بموجبه الحجز على أموال الفيصلي، بسبب شكوى تم تقديمها عام 2018 واخذت حكما قطعيا قبل أيام، ليعود الفيصلي ويسدد المستحقات، وينجح في رفع الحجز عنه اليوم.

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