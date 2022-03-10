الجيش الروسي يغذّ الخطى نحو الانتصار، ويحقق تقدماً سريعاً نحو العاصمة كييف التى باتت على بُعد بضعة كيلومترات فقط

المصدر: الميادين نت + وكالات

أفاد مراسل الميادين، اليوم الخميس، بأنّ “القوات الروسية تقوم بإعادة التموضع، وباستقبال تعزيزاتٍ إضافية”.

وقال المراسل إنّ “القوات الروسية أصبحت على مسافة 2 أو 3 كيلومترات من مشارف العاصمة الأوكرانية كييف”، لافتاً إلى أنّها “اقتربت من المحطة الذرية شمال مقاطعة نيكالاي”.

وفي السياق، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنّ “القوات الروسية تحقق تقدماً سريعاً نحو كييف”، مشيرةً إلى أنها “اقتربت من بروفاري، الضاحية الشرقية للعاصمة”.

ونقلت الوكالة عن سكان محليين، أنَّ “أرتال الدبابات الروسية سيطرت على قريتين تبعدان بضعة كيلومتراتٍ عن كييف”.

وأمس الأربعاء، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أنّ “90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، حيث كان يتمركز الجزء الرئيسي من الطائرات العسكرية، توقفت عن العمل”.

وقال كوناشينكوف: “في بداية العملية الخاصة، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 طائرة مقاتلة ومروحية صالحة للخدمة. ودمرت القوات الجوية الروسية 89 طائرة مقاتلة و57 مروحية”.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقتٍ سابق، وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في دونباس في آذار/مارس 2022.