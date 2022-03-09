إقرأوا على مكانة أمريكا السلام، ما دام أزلامها في السعودية والامارت شقّوا عصا الطاعة، ورفضوا الرد على مكالمات بايدن
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وزارة الخارجية تتابع انقطاع التواصل بين اردني في أوكرانيا وذويه
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