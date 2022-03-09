“هذا زمان الموت في عز الشباب”.. استشهاد الشاب أحمد سيف من بلدة برقة غرب نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

نابلس – استشهد، فجر اليوم الأربعاء، الشاب أحمد حكمت سيف (23 عامًا)، من بلدة برقة شمال غرب نابلس، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب سيف قد اصيب في الاول من آذار الجاري بثلاث رصاصات في البطن والظهر، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة دعم واسناد للاسرى في برقة، وادخل الى المستشفى بحالة حرجة، واعلن عن استشهاده اليوم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن “الشاب أحمد حكمت سيف (23 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، خلال مواجهات اندلعت، الثلاثاء الماضي، على مدخل قرية بُرقة شمالي نابلس”.

وأوضح أن جنود الاحتلال، نصبوا في حينه، كمينا لشبان فلسطينيين، وأطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة جدا، فأصيب الشهيد “سيف”، بخمس رصاصات في أنحاء متفرقة من جسمه.

وأشار إلى أن الشهيد خضع لعدة عمليات جراحية، وفقد كميات كبيرة من الدماء، وبقي في غرفة العناية المكثفة، حتى أعلن فجر اليوم عن استشهاده.

وأعلنت الفعاليات والقوى الوطنية في بلدة “بُرقة” الإضراب الشامل، حدادًا على روح الشهيد سيف.

وقد أعلنت الفعاليات والقوى الوطنية في بلدة برقة الاضراب الشامل حدادًا على روح الشهيد سيف. فيما أعلنت حركة “فتح”، في بيان لها، أن الشهيد أحد عناصرها، وأنه سيتم تشيعه بمراسم عسكرية من مشفى “النجاح” بنابلس، وصولا لمدخل القرية مكان وموقع إصابته، ومن ثم مواراته الجثمان الثرى.

يذكر ان برقة والقرى المجاورة لها تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات واقتحامات الاحتلال والمستوطنين، الذين يحاولون العودة الى مستوطنة “حومش” المخلاة عام 2005.