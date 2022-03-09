منخفض جوي خماسيني يسود المملكة اليوم الاربعاء.. غبار وامطار

تتأثر المملكة، اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي خماسيني، وتسود أجواء مغبرة في العديد من المناطق وخصوصا الجنوبية والشرقية، ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة ورطبة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، وانعدامها أحياناً في جنوب وشرق المملكة بسبب الغبار، وخطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل في المناطق الشمالية. وفي خليج العقبة، تكون الأجواء دافئة الحرارة ومغبرة على فترات، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ويكون البحر مائجاً، فيما تكون الاجواء باردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر المملكة يوم الخميس، تدريجياً بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة احيانا في شمال المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، كما يتوقع أن تشمل الهطولات أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في اغلب مناطق المملكة، قد تكون الهطولات المطرية غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد في شمال ووسط المملكة، كما يتوقع اثناء النهار ان تشهد المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر عن سطح البحر هطول زخات خفيفة من الثلج، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 80كم/ساعة في بعض المناطق، وتدريجيا في ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات وتخف سرعة الرياح.

وترتفع درجات الحرارة قليلا يوم السبت، وتكون الاجواء باردة بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وخصوصا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 6، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5، وفي مناطق البادية 20 – 6، وفي مناطق السهول 16 – 7، وفي الاغوار الشمالية 21 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 15، وفي البحر الميت 22 – 14، وفي خليج العقبة 23 – 15 درجة مئوية.