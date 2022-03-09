اردوغان "المتباكي على فلسطين" يستقبل الرئيس الإسرائيلي بمراسم رسمية باذخة لدى وصوله انقرة اليوم الاربعاء/ فيديو
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جرينتش+2 11:24
معلومات استخباراتية أميركية تكشف “تهديدا إيرانيا خطيرا” على حياة بومبيو وبرايان هوك ثأراً لقاسم سليماني
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