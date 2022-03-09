إقرأوا على مكانة أمريكا السلام، ما دام أزلامها في السعودية والامارت شقّوا عصا الطاعة، ورفضوا الرد على مكالمات بايدن
أهم العناوين
جرينتش+2 01:23
شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني