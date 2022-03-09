شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن الوزارة نفذت التوجيهات الملكية السامية الأخيرة بكل دقة وعدالة ووفقاً لتعليمات صندوق دعم الطالب.

وأوضح الخطيب، اليوم الأربعاء، أنه تم شمول جميع الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022 والذين انطبقت عليهم الشروط وعددهم 74372 طالباً وطالبة بنسبة 100 بالمئة.

وأضاف الخطيب بأن 29 لواء من ألوية المملكة تم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها لمرحلة البكالوريوس بمنح كاملة أو جزئية، في حين أن 22 لواء من ألوية المملكة تم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها لمرحلة الدبلوم بمنح جزئية.

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