اردوغان "المتباكي على فلسطين" يستقبل الرئيس الإسرائيلي بمراسم رسمية باذخة لدى وصوله انقرة اليوم الاربعاء/ فيديو
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جرينتش+2 11:23
“حماس” تنتقد زيارة هرتسوغ لتركيا وتعلن رفض اي تواصل مع اسرائيل
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