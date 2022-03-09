أحمد الخطيب.. بطل من هذا الزمان

نصر الله: أمريكا لم تقدّم مستنداً خطّياً لمصر والأردن بإعفائهما من قانون قيصر حتى يمكنهما مدّ لبنان بالغاز والكهرباء/ فيديو
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