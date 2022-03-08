“حماس” تعلن أن الشهيد عبدالرحمن قاسم بطل عملية الطعن في سوق القطانين بالقدس امس، هو أحد كوادرها/ شاهدوا

القدس المحتلة – وكالات

نعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشهيد عبد الرحمن جمال قاسم، منفذ عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة، مساء امس الاثنين، والتي أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين

وأعلنت الحركة، ليلة الإثنين/الثلاثاء، أن منفذ عملية الطعن في سوق القطانين بالقدس المحتلة، مساء امس الاثنين، هو أحد كوادرها، واسمه عبدالرحمن جمال قاسم، وهو من مخيم الجلزون.

وقالت، في تصريح صحفي ، إن “عمليات المقاومة المتتابعة في القدس المحتلة تشعل النار تحت أقدام الاحتلال، وتنذره بعدم ارتكاب المزيد من الحماقات والتغوّل ضد القدس والأقصى”.

كما نعت حركة حماس “قافلة الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية لوحات شرف في ساحات الدفاع عن القدس والأقصى خلال الأيام الأخيرة”، مشيدة بـ”هذه العمليات البطولية وبانتفاضة شبابنا الثائر”.

وقالت: “نعاهد أبناء شعبنا على الاستمرار في طريق المقاومة والشهادة، حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى”.

ودعت “حماس” الأمة العربية والإسلامية إلى “تفعيل التضامن مع صمود أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ودعم تصدّيهم لعدوان وجرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنيه”.

واستشهد قاسم، مساء الإثنين، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه في سوق القطانين داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بدعوى أنه طعن شرطيين إسرائيليين.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق أفراد شرطة الاحتلال النار باتجاه الشاب وهو ملقى على الأرض، بعد إطلاق النار عليه قبيل سقوطه أرضاً.. شاهدوا بطولة الشهيد عبد الرحمن ونذالة شرطة الاحتلال..