"حماس" تعلن أن الشهيد عبدالرحمن قاسم بطل عملية الطعن في سوق القطانين بالقدس امس، هو أحد كوادرها/ شاهدوا
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جرينتش+2 03:31
بعدما وقعت الفأس في الرأس.. العميل الذليل زيلينسكي يعلن أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
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