نصر الله: أمريكا لم تقدّم مستنداً خطّياً لمصر والأردن بإعفائهما من قانون قيصر حتى يمكنهما مدّ لبنان بالغاز والكهرباء/ فيديو
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جرينتش+2 10:37
بعثة إسرائيلية تصل الأردن لدفع مشاريع اتفاق “المياه مقابل الكهرباء”
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