نصر الله: أمريكا لم تقدّم مستنداً خطّياً لمصر والأردن بإعفائهما من قانون قيصر حتى يمكنهما مدّ لبنان بالغاز والكهرباء/ فيديو
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الديوان الملكي يعلن اليوم الثلاثاء ان الملك تلقى رسالة إعتذار من الأمير حمزة
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