التغيير الفلسطيني قادر على تحويل الحرب الأوكرانية من تحدٍّ إلى فرصة

"حماس" تعلن أن الشهيد عبدالرحمن قاسم بطل عملية الطعن في سوق القطانين بالقدس امس، هو أحد كوادرها/ شاهدوا
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