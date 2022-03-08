“التعليم العالي” تعلن النتائج النهائية للمنح والقروض الداخلية

عمان 8 آذار (بترا) – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين على البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن العدد الإجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب التعليمات بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقا بلغ (74372) طالباً وطالبة، رُشح منهم للاستفادة (74372) طالباً وطالبة، أي بنسبة 100 بالمئة من إجمالي عدد المتقدمين، وقد توزع المرشحون للاستفادة ما بين (65310) طالباً وطالبة من طلبة مرحلة البكالوريوس، و(9062) طالباً وطالبة من طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط.

وأكد الخطيب، أن هذا الإعلان جاء بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة ترشيح الطلبة المتقدمين من جديد وفقاً لعدد المنح الجزئية والقروض الجديدة التي تم إضافتها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن نتائج الترشيحات الجديدة لن تؤثر على نتائج الطلبة الذين تم ترشيحهم بتاريخ 10 شباط العام الحالي، للاستفادة من المنح سواء المنح الكاملة أو الجزئية.

وأضافت أنه يمكن للطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج من خلال الرابط www.dsamohe.gov.jo,h]ohg باستخدام الرقم الوطني للطالب.

ودعت الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض، إلى استكمال إجراءات الاستفادة من خلال الدخول إلى رابط النتائج المشار إليه واستكمال الإجراءات تبعاً لنوع الاستفادة، وأنه “فيما يخص الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض عليهم استكمال الإجراءات من خلال، تنظيم سند الكفالة وتسليمه لمكتب المستشار الثقافي في جامعته وطباعة سند الكفالة من صفحة النتائج دون وجود حاجة لمراجعة المستشار الثقافي في الجامعة لختم سند الكفالة وتوقيعه، والدخول إلى الرابط الخاص بالخدمات المحوسبة لوزارة العدل https://services.moj.jo/services?id=2 لتسجيل طلب على أن يتم اختيار نوع الوثيقة /كفالات، ومراجعة الكاتب العدل من قبل الكفيل فقط مصطحبا معه جميع الوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات الكفالة دون الحاجة لحضور الطالب مع التأكيد على عدم التوجه إلى الكاتب العدل إلا بعد استلام رسالة بقبول الطلب، وتسليم سند الكفالة إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب، والاطلاع على سند التعهد وقراءته جيدا والعلم بمضمونه ومن ثم اختيار أيقونة (أرغب) ومن ثم الضغط على أيقونة تخزين”.

وفيما يخص الطلبة الذين تم تحويل استفادتهم من قرض إلى منحة وقاموا باستكمال إجراءات الكفالة العدلية، عليهم استكمال إجراءات الاستفادة من المنحة وفقاً لما هو وارد في البند (أولاً) والالتزام بعدم مراجعة الوزارة لفك الكفالة التي تم تنظيمها من قبلهم في الوقت الراهن وذلك تجنباً لإحداث الإرباك وتلافياً لوقوع أخطاء وسيتم الإعلان في موعد لاحق عن الإجراء الذي سيتم اعتماده من قبل الوزارة بهذا الخصوص.

كما دعت الوزارة الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها، للاطلاع على سند التعهد وقراءته جيداً والعلم بمضمونه ومن ثم اختيار أيقونة (أرغب) ومن ثم الضغط على أيقونة (تخزين).

وأوضح الخطيب، أن آخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الموضحة هو نهاية دوام يوم الأحد الموافق 3 نيسان المقبل، وأن آخر موعد لتسليم سندات الكفالة العدلية لدى مكاتب المستشارين الثقافيين سيكون نهاية دوام يوم الأحد الموافق 10 نيسان المقبل، ولن يتم استلام أي سند كفالة بعد هذا التاريخ.

وأكد أنه وحرصا من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب الاطلاع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، لافتا إلى أن الوزارة تؤكد أن النتائج المعلنة هي نتائج نهائية غير قابلة للاعتراض عليها لأي سبب من الأسباب.

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