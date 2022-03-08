"حماس" تعلن أن الشهيد عبدالرحمن قاسم بطل عملية الطعن في سوق القطانين بالقدس امس، هو أحد كوادرها/ شاهدوا
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جرينتش+2 10:57
الاحتلال يفجّر منازل منفذي عملية “حومش” البطولية، والنخالة يؤكد ان هدم المنازل لن يهدم إرادة المقاومة/ فيديو
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