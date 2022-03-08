ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ومنخفض خماسيني غدا وبعده

ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء باردة نسبياً ليلاً، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، وتتحول الرياح الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية.

وفي خليج العقبة تكون الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بامتداد منخفض جوي خماسيني، بحيث تسود أجواء مغبرة في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة، ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويصاحبها رياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة، وفي ساعات الليل تتحول الرياح إلى غربية وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً في جنوب وشرق المملكة بسبب الغبار المثار بفعل الرياح، وخطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل في المناطق الشمالية.

وتتأثر المملكة يوم الخميس، تدريجياً بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم وتهطل الأمطار بين الحين والاخر في شمال المملكة وتمتد إلى المناطق الوسطى، ومع ساعات الليل يتوقع أن تكون غزيرة لفترات ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، كما يتوقع أن تشمل الهطولات أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون مصحوبة برياح غربية نشطة السرعة وهبات قوية قد تتجاوز سرعتها حاجز 80كم/ساعة في بعض المناطق، كما يحتمل في ساعات الصباح ولفترة محدودة هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية خاصة الشمالية، وفي ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 10، وفي مناطق السهول 18 – 11، وفي الاغوار الشمالية 23 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 14، وفي البحر الميت 25 – 16، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.