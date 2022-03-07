وشهد شاهد من اهلها.. بينيت يعترف بعد لقاء بوتين “انه ليس متآمرا أو غير عقلاني أو يعاني من نوبات غضب”

افادت قناة “13” الاسرائيلية أن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت أبلغ وزراءه، بعد عودته من اوروبا، بأنه لم يعرض وساطة إسرائيلية بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا “انما عرضت فقط نفسي كناقل أمين للرسائل يثق به الطرفان، إلى جانب جهات أخرى”. ويقصد بـ “جهات أخرى” اللاعبين الآخرين المرتبطين بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية أن الحديث يدور عن جهود ألمانية – إسرائيلية، حيث أن القائدين الاسرائيلي والألماني عملا معا على مبادرة وساطة مشتركة.

وأضاف ديوان رئيس الحكومة أنه بعد الاجتماع ذكر أن الرئيس الروسي “ليس متآمرا أو غير عقلاني أو يعاني من نوبات غضب”.

ولم يعقب ديوان بينيت عن السبب لعدم نشر صورة تجمعهما، حيث قال بينيت انه لم يرغب بالتقاط صورة يوم السبت، في حين رجح التقرير أنهم في اسرائيل لم يرغبوا بنشر صورة مشتركة خلال فترة الغزو الروسي على اوكرانيا.

وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير أن الرئيس الروسي بوتين لا يريد وقف مؤقت لإطلاق النار أو ممرات إنسانية إضافية، لذلك فإن رئيس الحكومة الاسرائيلية يتصرف بحذر, وبخصوص عرض القمة في القدس، علق مسؤول كبير إنها ممكنة، لكن في إسرائيل يفضلون عدم اقامتها في حال احتلال بوتين لكييف، حيث ستخرج إسرائيل بصورة سيئة جدا.

وأضاف مسؤول سياسي مساء امس أن زيارة بينيت لا تشكل “حدث علاقات عامة” إنما يدور الحديث عن حدث دولي هام على المحور الاسرائيلي-الالماني، حيث يدور الحديث عن خطوة منسقة بين البلدين والقائدين.

اضافة لذلك، قال المسؤول إن الاجتماع بين بوتين وبينيت قدم افضلية معينة وحتى تسهيلات لإحضار يهود من مناطق القتال، لكن مع ذلك ، ليس من الواضح ما الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيسين.

وافاد تقرير للصحافي باراك رافيد، أن بينيت قبل سفره الى موسكو أطلع مستشار الامن القومي الامريكي جايك ساليفان، لكن ليس من المؤكد إن كان قد تلقى الضوء الأخضر منه.

غير ان مسؤولا أمريكيا زعم الليلة الماضية أن “اسرائيل دولة ذات سيادة، لم نبعث بينيت الى بوتين ولم نطلب الا يجري الاجتماع. بوتين يبحث عن شرعية دولية ومن الممكن أن يستغل رئيس الحكومة الاسرائيلية، ونأمل أن يأخذ رئيس الحكومة هذا بعين الاعتبار”.