استشهاد مواطنين إثنين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق أسقطت الدفاعات السورية معظم صواريخه/ فيديو
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جرينتش+2 09:10
وشهد شاهد من اهلها.. بينيت يعترف بعد لقاء بوتين “انه ليس متآمرا أو غير عقلاني أو يعاني من نوبات غضب”
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