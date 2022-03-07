كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم الاثنين وارتفاع الحرارة غدا

تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملموس اليوم الاثنين، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تصبح الأجواء أكثر برودة في أغلب المناطق ليلاً، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وفي خليج العقبة تكون الأجواء اليوم معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وترتفع درجات الحرارة يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح ما بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء بمنخفض جوي خماسيني، حيث تسود أجواء مغبرة خاصة في جنوب وشرق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات الصباح الباكر سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وفي ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، تؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.

ويحتمل في ساعات متأخرة من ليل الاربعاء سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب العواصف الرملية والغبار المثار بفعل الرياح، خاصة في جنوب وشرق المملكة، وخطر شدة سرعة الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

أما يوم الخميس، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع سقوط الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد في ساعات الليل إلى المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في جنوب وشرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 18 – 8، وفي مناطق السهول 13 – 8، وفي الاغوار الشمالية 19 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 12، وفي البحر الميت 22 – 13، وفي خليج العقبة 23 – 13 درجات مئوية.

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