استشهاد مواطنين إثنين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق أسقطت الدفاعات السورية معظم صواريخه/ فيديو
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رحيل المفكر الكويتي أحمد الخطيب، احد رجالات الزمن القومي والخط الناصري المجيد
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