“بوتين يغزو روسيا”.. تخريفة جديدة لبايدن تثير السخرية

أخطأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجددا، خلال حديثه حول الحرب الأوكرانية/ الروسية، وتحدث عن غزو “فلاديمير بوتين لروسيا”.

وقال بايدن في مقابلة صحفية أمس، “إنه لأمر مثير للاهتمام، عندما تنظر إلى ما يجري على الساحة الدولية، وكيف وصلنا لهذه المرحلة”.

وتابع:”كما تعلمون فقد اتخذ بوتين قرارا بغزو روسيا، وهذا أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية”.

لكنه عاد وصحح الخطأ مباشرة، وقال “أعني أن بوتين قرر غزو أوكرانيا”.

وجرى تداول مقطع الفيديو الذي يظهر خطأ بايدن، بشكل واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إنه ليست المرة الأولى التي يقع فيها الرئيس الأمريكي في مثل هذه المواقف.

والأربعاء الماضي، وقع بايدن في زلة لسان أثناء إلقاءه أول خطاب له حول حال الاتحاد أمام الكونجرس، والذي خصص جزءا منه للحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ووقع الرئيس الأمريكي في الخطأ أثناء حديثه عن الشعب الأوكراني، عندما قال: “قد يطوق بوتين مدينة كييف بالدبابات، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الشعب الإيراني”.

وأضاف بايدن: “لن يطفئ حبهم للحرية أبدا.. لن يضعف أبدا تصميم العالم الحر”.

وبدا أن نائبة الرئيس كامالا هاريس قد لاحظت هذا الخطأ، حتى إنه ظهرت تمتمات على شفاها تصحح ما قاله بـ”الأوكراني” بدلا من الإيراني.

زلات لسان والأخطاء ليست وليدة الأزمة الأوكرانية الحالية، فقد وقع بايدن في أخطاء مشابهة العام الماضي، أثارت جدلا كبيرا في العالم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تعرّض جو بايدن لموقف محرج بعد لقائه الرئيس الروسي، في قمة جنيف الشهيرة، والتي كانت أول قمة بينهما.

ولم يستطع الرئيس الأمريكي نطق اسم عائلة الرئيس الروسي من أول مرة، وكان يبدو متجها لذكر اسم سلفه ترامب بدلا من بوتين، بحسب ما نقلت شبكة “CNBC” الأمريكية في ذلك الوقت.

وقال بايدن نصا في ذلك الوقت، “لقد شاهدت مقتطفات من حديث الرئيس ترا .. بوتين”، أي أنه تمكن من تصحيح الخطأ سريعا.